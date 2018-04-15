Коми раскрыл подробности дела о переписке Клинтон

"Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, и поэтому я был уверен, что возобновление расследования было предпосылкой", — сказал Коми.

По его словам, тогда он не сомневался в том, что Клинтон обойдет Дональда Трампа на выборах президента США.

"Я говорил, что она станет президентом, и если я скрою это (расследование) от американского народа, то она окажется нелегитимным президентом как только ее выберут", — подчеркнул Коми.

Ранее сообщалось, что Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.