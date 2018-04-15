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Коми раскрыл подробности дела о переписке Клинтон
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Коми раскрыл подробности дела о переписке Клинтон 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pablo Martinez Monsivais/John Locher/AP
Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что возобновил расследование дела с электронной почтой кандидата в президенты США Хиллари Клинтон для того, чтобы создать ощущение легитимности тогдашних выборов. Об этом сообщает ABC News.
"Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, и поэтому я был уверен, что возобновление расследования было предпосылкой", — сказал Коми.
По его словам, тогда он не сомневался в том, что Клинтон обойдет Дональда Трампа на выборах президента США.
"Я говорил, что она станет президентом, и если я скрою это (расследование) от американского народа, то она окажется нелегитимным президентом как только ее выберут", — подчеркнул Коми.
Ранее сообщалось, что Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.
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