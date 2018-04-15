Азнавур открыл мемориал жертв геноцида армян

Швейцарии Мемориал жертв геноцида армян в Османской империи открылся в женевском парке Трамбле в присутствии известного французского шансонье, посла Армении Шарля Азнавура , сообщили в пресс-службе армянского МИД.

"Мемориальный комплекс "Фонари памяти" открылся в пятницу при участии Азнавура, нынешнего и бывшего мэров Женевы Реми Пагани и Сами Канаана, члена госсовета кантона Женева Антонио Оджерса, замгендиректора женевского офиса ООН , дипломатов, депутатов федерального парламента", — говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства

По данным пресс-службы, десятиметровый бронзовый мемориал в виде фонарей работы известного французского скульптора Мелика Оганяна является подарком армянской общины Швейцарии Женеве. Памятник был временно установлен на острове Святого Лазаря в Венеции (где находится конгрегация армян-католиков) и удостоился "Золотого льва" венецианского биеннале.

"Установка "Фонарей памяти" является обязательством Женевы — международной столицы защиты прав человека — в борьбе против негационизма, совершенных преступлений против человечества и за право на память", — сказала на открытии мемориала посланник Армении в Швейцарии Асмик Толмаджян. По ее словам, символично, что памятник установлен в год семидесятилетия двух важнейших документов ООН — Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В сообщении отмечается, что по инициативе мэрии Женевы и фонда современного искусства, в центре города, на берегу Женевского озера размещены информационные стенды, рассказывающие о памятнике. Кроме того, в парке Трамбле открылась выставка, на которой представлены публикации швейцарской прессы за 1895-1920 годы, рассказывающие о резне армян в Османской империи.