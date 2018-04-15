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Пенс обвинил РФ в дезинформации
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Пенс заявил, что РФ прибегает к дезинформации в связи с химатакой в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Karel Navarrо
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия прибегает к дезинформации в связи с применением, как утверждают Вашингтон и его союзники, химического оружия в Сирии.
"Даже сейчас Россия умышленно распространяет дезинформацию относительно чудовищных действий [президента Сирии Башара] Асада <…> Но фотографии мертвых детей и видеозаписи страданий людей — очевидные доказательства того, что произошло. Ложь России рассыплется перед лицом правды", — отметил он, выступая в субботу на пленарном заседании Саммита Америк в Перу.
По словам Пенса, нанесенный США, Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии — "это послание России и Ирану, двум странам, в наибольшей степени ответственным за поддержку и финансирование преступного режима Асада". Видеозапись выступления вице-президента распространила пресс-служба Белого дома.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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Комментарии34  Ещё 2 источника 
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