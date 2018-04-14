Ещё
Трамп поблагодарил союзников за «прекрасных военных»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп об ударе по Сирии: «миссия выполнена» 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и силу их прекрасных военных». Совместный удар по Сирии он назвал «совершенно исполненным».
«Совершенно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп в Твиттере.
>> Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Ранее российский МИД выступил с заявлением, в котором говорится о том, что США и их союзники могли напасть на Сирию, чтобы помешать работе инспекторов ОЗХО в районе Думы.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу. В российском МИД считают, что Запад проигнорировал представленные Москвой и Дамаском факты, «свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка».
Комментарии45
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»49
Асад сделал заявление после удара США456
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии343
Москва назвала истинную цель удара по Сирии341
Турцию заподозрили в двойной игре88
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение