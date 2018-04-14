Трамп поблагодарил союзников за «прекрасных военных»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и силу их прекрасных военных». Совместный удар по Сирии он назвал «совершенно исполненным».
«Совершенно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп в Твиттере.
A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.
Ранее российский МИД выступил с заявлением, в котором говорится о том, что США и их союзники могли напасть на Сирию, чтобы помешать работе инспекторов ОЗХО в районе Думы.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу. В российском МИД считают, что Запад проигнорировал представленные Москвой и Дамаском факты, «свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка».