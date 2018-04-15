Земан раскритиковал «ковбойский проект» в Сирии

Президент Чехии раскритиковал «ковбойский проект» в Сирии

Ракетный удар Великобритании, США и Франции по Сирии продемонстрировал лишь глупость западной политики, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Это глупость. Вот самое сдержанное [слово], которое могу сказать по этому поводу», — передает ТАСС заявление Земана, прозвучавшее в интервью пражской радиостанции «Фреквенце 1».

По словам чешского президента, Запад «невообразимым образом разрушил Ближний Восток». В этой связи он вспомнил о вторжении в Ирак под предлогом наличия в этой стране оружия массового поражения, что в итоге не подтвердилось. «Мы не извлекли урока из этой операции, при которой погибло много граждан, включая американских солдат», — заметил Земан.

Второй «глупостью» Запада Земан назвал политику в Ливии. «Благодаря этому вмешательству там сейчас нет правительства и через ливийскую территорию проходят пути нелегальных беженцев в Европу», — сказал Земан.

Удар США, Великобритании и Франции по целям в Сирии, по мнению чешского лидера, может в значительной степени дестабилизировать налаживающуюся ситуацию в этой стране. Земан напомнил, что в Сирию стали возвращаться беженцы, но «ковбойский проект тормозит это возвращение».

Кроме того, подчеркнул Земан, удар по Сирии совершен в нарушение сформировавшихся международных норм. «Мое мнение однозначно: военная атака на любую страну может быть осуществлена только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН», — заявил чешский лидер, добавив, что единственным исключением может быть удар по исламистам, как это было в Афганистане. «Это не подходит в случае с Сирией», — отметил глава республики.

Он также подверг критике заявления премьер-министра, глав Минобороны и МИД Чехии о поддержке республикой удара по Сирии, которые они сделали в субботу после поступления в Прагу первых сообщений с Ближнего Востока. Земан сообщил, что свое мнение он уже передал главе правительства Андрею Бабишу. Первую реакцию чешских властей Земан назвал «близорукой».

«Считаю первую реакцию премьера близорукой. Чешские политики должны выражать чешские интересы. Вы министры Чехии, а не США, Великобритании или Франции», — подчеркнул Земан.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.