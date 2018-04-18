Экс-сотрудник ЦРУ: «В Сирии нечего было уничтожать»

Экс-сотрудник ЦРУ об ударах Запада по Сирии: там нечего было уничтожать

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Последняя информация об атаке США и союзников на Сирию показывают, что удар был спланирован на основе "неточных разведданных", и никакие центры химического оружия не были уничтожены, поскольку с большой долей вероятности там нечего было уничтожать, заявил РИА Новости бывший оперативный сотрудник ЦРУ , сотрудник разведки ВС США Фил Джиральди. США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. "Сейчас данные подводят к вероятности, что никакое химическое оружие или его компоненты в этих точках не подвергались удару. Поэтому, если целью удара и было уничтожить эти предприятия, то атаки могли быть основаны на некачественных разведданных или вероятности, что там изначально нечего было уничтожать", — заявил Джиральди. По его словам, время для атаки было выбрано с расчетом на то, чтобы эксперты ОЗХО не успели провести расследование на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе "Время для атаки было выбрано так, чтобы у экспертов ОЗХО не осталось времени сделать свою работу и, возможно, предоставить отчет, в котором говорится об отсутствии доказательств применения газа, что осложнило бы наказание", — подчеркнул Джиральди. Джиральди считает, что в ближайшем будущем новых атак не будет, "учитывая насмешки, которые последовали за ударом". Он также полагает, что президент США Дональд Трамп все еще хочет вывести американские войска из Сирии, однако сталкивается с серьезной оппозицией в конгрессе, армии и среди союзников в регионе. "Американские сухопутные войска, скорее всего, скоро уйдут, если Трамп добьется своего. Однако ему противостоит Израиль и большая часть конгресса, что означает, что все может обернуться иначе, и они (войска) останутся с целью подорвать иранскую активность", — заключил Джиральди. Ранее Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постпред Штатов при ООН Никки Хейли отмечала, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи, среди которых победа над "Исламским государством" *, получение гарантий того, что химическое оружие не несёт рисков для США, и отслеживание действий Ирана *Террористическая организация, запрещенная в России