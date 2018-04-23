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Исламисты атаковали жилые кварталы в Дамаске
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Исламисты атаковали жилые кварталы в Дамаске, сообщают СМИ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Радикалы атаковали жилые кварталы в сирийской столице Дамаск. В ходе удара бандформирования использовали миномёты, передаёт Федеральное агентство новостей.
Под обстрелом оказались районы на юге города — террористы обстреляли кварталы Аль-Кадам и Тадамун. Сообщается о двенадцати пострадавших сирийцах. В свою очередь, правительственные войска продолжают наступательную операцию в этой части Дамаска — с воздуха военных республиканской армии поддерживает российская авиация.
Российские ВКС нанесли урон инфраструктурным объектам боевиков в квартале Хаджар аль-Асвад. В результате авиаудара были ликвидированы склады и опорный пункт экстремистов.
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