Исламисты атаковали жилые кварталы в Дамаске, сообщают СМИ

Под обстрелом оказались районы на юге города — террористы обстреляли кварталы Аль-Кадам и Тадамун. Сообщается о двенадцати пострадавших сирийцах. В свою очередь, правительственные войска продолжают наступательную операцию в этой части Дамаска — с воздуха военных республиканской армии поддерживает российская авиация.

Российские ВКС нанесли урон инфраструктурным объектам боевиков в квартале Хаджар аль-Асвад. В результате авиаудара были ликвидированы склады и опорный пункт экстремистов.