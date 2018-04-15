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CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
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CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки Сирии в качестве «доказательства» того, что ракетный обстрел, устроенный западной коалицией, повлек «большой ущерб».
Объект в провинции Хомс до атаки. Скриншот: CNN
Объект в провинции Хомс после атаки. Скриншот: CNN
Снимки двух объектов в провинции Хомс и одного под Дамаском опубликованы на сайте телеканала. CNN отмечает, что фотографии подтверждают «значительный ущерб объектам, предположительно связанным с программой химического оружия Сирии».
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В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства.
Сообщалось, что над аэродромом Дювали перехвачены все четыре ракеты, над аэродромом Думейр — 12 из 12, над аэродромом Блей — 18 из 18, над аэродромом Шайрат — 12 из 12, над аэродромом Меззе — 5 из 9, над аэродромом Хомс — 13 из 16 (сильных разрушений нет), над населенными пунктами Барса и Джерамани — 7 из 30.
В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб. Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными.
Находящийся в Сирии российский военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры с аэродрома Меззе в Дамаске после ночного удара. «Не выглядит он что-то очень разрушенным», — заметил корреспондент.
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Комментарии285  Ещё 1 источник 
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