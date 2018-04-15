CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии

Объект в провинции Хомс после атаки. Скриншот: CNN

Снимки двух объектов в провинции Хомс и одного под Дамаском опубликованы на сайте телеканала. CNN отмечает, что фотографии подтверждают «значительный ущерб объектам, предположительно связанным с программой химического оружия Сирии».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства.

Сообщалось, что над аэродромом Дювали перехвачены все четыре ракеты, над аэродромом Думейр — 12 из 12, над аэродромом Блей — 18 из 18, над аэродромом Шайрат — 12 из 12, над аэродромом Меззе — 5 из 9, над аэродромом Хомс — 13 из 16 (сильных разрушений нет), над населенными пунктами Барса и Джерамани — 7 из 30.

В результате ударов погибших нет, нанесен лишь материальный ущерб. Эксперты отмечали, что с военной точки зрения авиаудары, нанесенные США и их союзниками по территории Сирии, являются бессмысленными.