Оценен ущерб от ракетного удара коалиции

В Сирии оценили ущерб от ракетного удара США

По словам очевидцев, в центре Дамаска были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане и президентский дворец не пострадали, передает РИА «Новости»

Кроме того, многочисленные взрывы, по словам местных жителей, были слышны провинции Хама.

В то же время, сирийская ПВО, по данным осведомленных источников, перехватила более 20 ракет западной коалиции. Среди подтвержденных целей ракетного удара — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

По словам местных жителей, 13 ракет были сбиты сирийской ПВО в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска.

Между тем Сирийское национальное агентство SANA сообщает, что воздушное пространство Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции по Сирии затронуто не было.

Тем временем глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американские военные не имеют данных об участии российских ПВО в отражении удара по Сирии.

«Единственная реакция, о которой мне сейчас известно, это сирийские ракеты земля-воздух… Я не знаю о какой-либо активности русских, я не знаю в полной мере о действиях сирийского режима. Детали будут известны утром», — сказал американский военачальник.

Напомним, в ночь на субботу Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы.