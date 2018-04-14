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Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
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В Сирии оценили ущерб от ракетного удара США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: EPA
В результате ракетного удара США, Великобритании и Франции пострадали склады сирийской армии на западе провинции Хомс, сообщил источник в силах безопасности Сирии.
По словам очевидцев, в центре Дамаска были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане и президентский дворец не пострадали, передает РИА «Новости».
Кроме того, многочисленные взрывы, по словам местных жителей, были слышны провинции Хама.
В то же время, сирийская ПВО, по данным осведомленных источников, перехватила более 20 ракет западной коалиции. Среди подтвержденных целей ракетного удара — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
По словам местных жителей, 13 ракет были сбиты сирийской ПВО в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска.
Между тем Сирийское национальное агентство SANA сообщает, что воздушное пространство Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции по Сирии затронуто не было.
Тем временем глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американские военные не имеют данных об участии российских ПВО в отражении удара по Сирии.
«Единственная реакция, о которой мне сейчас известно, это сирийские ракеты земля-воздух… Я не знаю о какой-либо активности русских, я не знаю в полной мере о действиях сирийского режима. Детали будут известны утром», — сказал американский военачальник.
Напомним, в ночь на субботу Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы.
Позднее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд назвал цели ракетного удара США по территории Сирии.
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