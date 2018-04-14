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Асад сделал заявление после удара США
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Асад сделал заявление после удара США 

Рамблер 2 часа назад
Президент Сирии Башар Асад заявил, что ракетные удары США, Британии и Франции лишь увеличат решимость сирийского народа «бороться и раздавить терроризм на каждом сантиметре» территории страны, сообщает Reuters.
"Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира", — заявил Асад.
В Минобороны РФ заявили, что самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили в ночь на 14 апреля в ходе удара по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».
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Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы с акцией поддержки сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.
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