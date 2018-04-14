Британия прокомментировала удар по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что военная операция, начатая США, Великобританией и Францией в Сирии, не нацелена на смену сирийского режима, ее цель — ограниченный удар, нацеленный на избежание эскалации напряженности и жертв среди мирного населения. Об этом говорится в распространенном заявлении Мэй.
"Речь не идет о ввязывании в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и нацеленном ударе, что не приведет к эскалации напряженности в регионе и что сделает все возможное для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения", — отметила британский премьер.