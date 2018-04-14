США не собираются оставаться в Сирии бесконечно, заявил Трамп

"В Сирии у нас небольшой контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ*. Они (контингент) делают что необходимо для защиты американского народа", — сказал Трамп, выступая с обращением к нации.

"США не добиваются бесконечного присутствия в Сирии ни при каких обстоятельствах", — добавил он.

"Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой", — уточнил Трамп.

По его словам, Ближний Восток — "проблемное место".

"Это проблемное место, мы его попытаемся сделать лучше, но это проблемное место… судьба региона находится в руках его народов", — заключил Трамп.