Ещё
США не собираются оставаться в Сирии бесконечно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не собираются оставаться в Сирии бесконечно, заявил Трамп 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
США не собираются оставаться в Сирии бесконечно, заявил президент США Дональд Трамп.
"В Сирии у нас небольшой контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ*. Они (контингент) делают что необходимо для защиты американского народа", — сказал Трамп, выступая с обращением к нации.
"США не добиваются бесконечного присутствия в Сирии ни при каких обстоятельствах", — добавил он.
"Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой", — уточнил Трамп.
По его словам, Ближний Восток — "проблемное место".
"Это проблемное место, мы его попытаемся сделать лучше, но это проблемное место… судьба региона находится в руках его народов", — заключил Трамп.
* Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
В американском сенате назвали удар по Сирии незаконным Елисейский дворец опубликовал видео с самолетами, наносившими удар по Сирии Трамп по-прежнему верит в необходимость хороших отношений России и США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1436
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции122
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии404
Познер: «Это катастрофа для США»108
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска150
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение