В Бразилии хотят закрыть границу с Венесуэлой

В Бразилии предложили закрыть границу с Венесуэлой из-за наплыва беженцев

Правительство бразильского штата Рорайма просит временно закрыть границу с Венесуэлой из-за потока беженцев.

Губернатор штата Суэли Кампус обратилась в Верховный суд Бразилии с данной инициативой. "Граница Бразилии с Венесуэлой должны быть временно закрыта до тех пор, пока не будут разрешены текущие проблемы тысяч мигрантов, находящихся в Рорайме", — приводит канал Globovision заявление Кампус.

Перу, Чили, Аргентину, США, Мексику и По данным неправительственной организации Норвежский совет по беженцам и ООН, только за последние четыре года Венесуэлу покинули свыше четырех миллионов граждан при общем числе населения в 32,2 миллиона человек. В первую очередь венесуэльские беженцы бегут в соседние страны, такие как Бразилия, Колумбия Панама , а также в Эквадор Коста-Рику . Есть и те, кто добирается до островов Кюрасао Аруба , а также до Испании

Кампус сообщила, что только в ее штате число мигрантов из Венесуэлы составляет порядка 50 тысяч человек.