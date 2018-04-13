Адвокат Лесли считает обвинения в его адрес вымогательством

Адвокат Александра Кириллова , известного также под псевдонимом Алекс Лесли, считает заключение своего подзащитного под стражу попыткой таиландских судей заработать на громком скандале. Он уверен, что Россия совсем не заинтересована в преследовании участников секс-тренинга. 13 апреля состоялись слушания, в результате которых восьми гражданам Белоруссии и России были предъявлены обвинения в предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы, а они сами помещены в городскую тюрьму Паттайи. 17 апреля они снова предстанут перед таиландским судом, на этот раз по делу о нанесении ущерба репутации королевства.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), ранее арестованные за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайе, снова предстанут перед таиландским судом во вторник, 17 апреля. На этот раз по делу о нанесении ущерба репутации Королевства Таиланд . Об этом RT сообщил адвокат задержанных в Таиланде Сатхапорн Срийоха.

По его словам, все детали предъявленного обвинения о нанесении ущерба репутации он сможет раскрыть только после судебного заседания. Также в рамках этого дела будет рассмотрен вопрос о легальности тренингов Лесли, проходивших на территории Таиланда.

Поскольку Вашукевич гражданка Белоруссии, её интересы на территории иностранного государства полагается отстаивать дипломатам из Минска . Однако из-за того, что в Таиланде нет посольства республики, представители миссии РБ оказывают поддержку белорусским гражданам, находясь во Вьетнаме

«Посещение граждан Белоруссии, задержанных таиландскими правоохранительными органами, состоялось буквально недавно», — сообщили в посольстве Белоруссии во Вьетнаме.

В рамках этого посещения были проверены условия содержания заключённых. Однако уточнить подробности по поводу обвинений, предъявленных Вашукевич и её землякам, в дипломатическом ведомстве отказались.

В свою очередь российский адвокат Кириллова Илья Смирнов , представляющий его интересы в российском суде по делу о признании Лесли отцом ребёнка уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной, считает обвинения в адрес своего подзащитного «попыткой выкачать деньги».

«Там нет никакого особого репутационного ущерба государству. Более того, несмотря на то что многие думают, что это заказ спецслужб, Дерипаски или кого-нибудь ещё, я считаю, что это банальное желание заработать денег, потому что сейчас все ресурсы Алекса уходят на адвоката в Таиланде, на попытку замять это дело», — поделился Смирнов с RT.

По его мнению, «Таиланд живет секс-индустрией», поэтому обвинения в нанесении репутационного ущерба королевству «притянуты».

Адвокат уверен, что Россия совсем не заинтересована в преследовании участников секс-тренинга в Таиланде.

«Наоборот, Кириллова рады видеть здесь. Полно поводов предъявить обвинения, в том же деле с Дерипаской. Скоро процесс в Усть-Лабинске, и если бы его задержали здесь в рамках уголовного дела о клевете, он бы мог дать показания по этому делу», — предполагает Смирнов.

Сам миллиардер назвал эту информацию «лживыми обвинениями», не имеющими отношения к действительности.

Обвинения по трём статьям Уголовного кодекса

В пятницу, 13 апреля, провинциальный суд Паттайи предъявил Александру Кириллову и Анастасии Вашукевич, а также другим фигурантам дела о секс-тренинге обвинения и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу в городской тюрьме.

Алекса Лесли, Настю Рыбку и других участников секс-тренинга обвиняют в организации преступного сообщества, в сговоре в составе группы более пяти человек для совершения преступления и в предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

«Всем восьми были предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Таиланда, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи», — передаёт слова секретаря суда РИА Новости.

Арест будет продлеваться каждые 12 дней до вынесения судом решения.

Напомним, что Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще несколько человек из России и Белоруссии задержали в Таиланде в конце февраля 2018 года по обвинению в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории королевства.

Обвиняемые были временно освобождены судом под залог, однако шестеро из них, включая Лесли и Рыбку, были вновь задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Королевстве Таиланд из-за нарушения иммиграционного законодательства.