В квартире водителя-убийцы из Мюнстера нашли детали бомбы

Немецкая полиция обнаружила в доме водителя из Мюнстера Йенса Р., умышленно въехавшего в толпу людей в минувшую субботу, некие детали, из которых, вероятно, он планировал собрать взрывное устройство. Частично оно даже имелось — его нашли на двери квартиры. Но некоторые элементы не соединялись друг с другом, поэтому, отметили в полиции, риск взрыва оказался исключен.

"Преступник не смог бы быстро подорвать это устройство", — цитирует РИА Новости представителя полиции Роланда Форхольта.

Ранее при обысках у 48-летнего гражданина Германии были найдены муляж автомата Калашникова, травматический пистолет и петарды. Кроме того, как выяснилось, Йенс Р. не только страдал психическими заболеваниями, но и состоял на учете в полиции, поскольку в 2015-2016 годах в отношении него было заведено три дела. Речь идет о некой угрозе физической расправы, о причинении материального вреда и побеге с места аварии.

Официальные органы по-прежнему не называют наезд фургона на людей терактом, хотя все больше деталей свидетельствуют о своеобразных увлечениях водителя.

Напомним, ЧП произошло в историческом центре Мюнстера в субботу. Жертвами инцидента стали 3 человека, еще 20 пострадали.