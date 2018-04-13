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В квартире водителя-убийцы из Мюнстера нашли детали бомбы
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В квартире водителя-убийцы из Мюнстера нашли детали бомбы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Немецкая полиция обнаружила в доме водителя из Мюнстера Йенса Р., умышленно въехавшего в толпу людей в минувшую субботу, некие детали, из которых, вероятно, он планировал собрать взрывное устройство. Частично оно даже имелось — его нашли на двери квартиры. Но некоторые элементы не соединялись друг с другом, поэтому, отметили в полиции, риск взрыва оказался исключен.
"Преступник не смог бы быстро подорвать это устройство", — цитирует РИА Новости представителя полиции Роланда Форхольта.
Ранее при обысках у 48-летнего гражданина Германии были найдены муляж автомата Калашникова, травматический пистолет и петарды. Кроме того, как выяснилось, Йенс Р. не только страдал психическими заболеваниями, но и состоял на учете в полиции, поскольку в 2015-2016 годах в отношении него было заведено три дела. Речь идет о некой угрозе физической расправы, о причинении материального вреда и побеге с места аварии.
Официальные органы по-прежнему не называют наезд фургона на людей терактом, хотя все больше деталей свидетельствуют о своеобразных увлечениях водителя.
Напомним, ЧП произошло в историческом центре Мюнстера в субботу. Жертвами инцидента стали 3 человека, еще 20 пострадали.
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