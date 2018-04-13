Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ 

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала «наглой ложью» заявление официального представителя Минобороны РФ о том, что Британия участвовала в организации «провокации с химическим оружием» в городе Дума.
«Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за провокацией в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейковых новостей», — цитирует Пирс РИА «Новости».
Она заявила, что Великобритания «не вовлечена и никогда не будет вовлечена в применение химического оружия».
По мнению британского постпреда, заявление Минобороны России — это попытка возложить ответственность за химическую атаку в Думе на любого, только не на президента САР Башара Асада.