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Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ
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Британия назвала «дикими» заявления Минобороны о ее причастности к химатаке в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
В МИД Британии назвали дикими «обвинения» со стороны Минобороны России в организации Лондоном «химатаки» в Сирии.
В министерстве считают, что заявления Минобороны об участии Лондона в провокации в Восточной Гуте является попыткой возложить вину на любого, кроме главы САР Башара Асада, передает РИА «Новости».
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала «гротеском и наглой ложью» заявление Минобороны.
>> У РФ нашлись доказательства участия Британии в истории с химоружием
«Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды», — сказала Пирс.
По ее словам, Британия «не вовлечена и никогда не будет вовлечена в применение химического оружия».
Ранее в пятницу Минобороны России обвинило Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии. Министерство заявило, что располагает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума осуществили спланированную провокацию с химическим оружием.
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