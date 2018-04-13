В Средиземном море спасли около 500 мигрантов

В Средиземном море рядом с побережьем Ливии спасли около 500 мигрантов

Около 500 мигрантов были спасены в пятницу в Средиземном море близ побережья Ливии , сообщила служба береговой охраны Италии

В трех спасательных операциях, координацию которыми осуществлял римский оперативный центр береговой охраны, приняли участие корабль военно-морской миграционной миссии ЕС в Средиземноморье EunavforMed и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3.

Немецкие спасатели сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий их судно не сможет в ближайшее время доставить беженцев в какой-то из итальянских портов. При этом на борту Sea Watch 3 не имеется достаточного количества питьевой воды и продовольствия для спасенных людей.

Как сообщили РИА Новости в римском оперативном центре береговой охраны, в ближайшее время к месту нахождения судна Sea Watch 3 будет направлена необходимая помощь, чтобы обеспечить безопасность поднятых на борт беженцев.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек. Больше всего беженцев — более 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что в прошлом году поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.