Украинский режиссер заявил о «преступном менталитете» россиян

Украинский режиссер Сергей Лозница в интервью британскому СМИ назвал россиян необразованными людьми с «преступными умами».

Лозница заявил, что в России исторически повторяется система, при которой главенствует «преступный ум и преступный менталитет», передает The Guardian . По его мнению, русские сами помогают себя притеснять.

Лозница утверждает, что в 1917 и 1991 годах русский народ пытался сменить автократию на демократию, однако эти попытки потерпели неудачу.

«Очень сложно изменить менталитет целой нации. Большой вопрос — как дать образование людям, которые не хотят его получать», — сказал режиссер.

Также он отметил, что выступает против войны в Донбассе, о которой снимает свой новый фильм. «Это очень больно. Два близких народа, славянских народа, три года сражаются друг с другом. Сломано много судеб», — добавил Лозница.