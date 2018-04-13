Ещё
Украинский режиссер заявил о «преступном менталитете» россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский режиссер заявил о «преступном менталитете» россиян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский режиссер Сергей Лозница в интервью британскому СМИ назвал россиян необразованными людьми с «преступными умами».
Лозница заявил, что в России исторически повторяется система, при которой главенствует «преступный ум и преступный менталитет», передает The Guardian. По его мнению, русские сами помогают себя притеснять.
Лозница утверждает, что в 1917 и 1991 годах русский народ пытался сменить автократию на демократию, однако эти попытки потерпели неудачу.
«Очень сложно изменить менталитет целой нации. Большой вопрос — как дать образование людям, которые не хотят его получать», — сказал режиссер.
Также он отметил, что выступает против войны в Донбассе, о которой снимает свой новый фильм. «Это очень больно. Два близких народа, славянских народа, три года сражаются друг с другом. Сломано много судеб», — добавил Лозница.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Генсек ООН констатировал возвращение холодной войны – с важным отличием от предыдущей Британия назвала «дикими» заявления Минобороны о ее причастности к химатаке в Сирии Китай высказался об угрозах Трампа по Сирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT390
Порошенко обратился к Путину на «ты»174
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня18
Умер юморист Андрей Жмакин85
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»557
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение