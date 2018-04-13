В ЛНР пресекли прорыв украинских диверсантов

Отмечается, что в пятницу, 13 апреля, в 11.50 мск под прикрытием огня с применением минометов и стрелкового оружия «противник предпринял попытку прорыва в районе населенного пункта Желобок силами диверсионно-разведывательной группы численностью до семи человек», передает «Луганский информационный центр».

Также Андрей Марочко сообщил, что пытаясь осуществить прорыв диверсанты понесли «потери до двух военнослужащих убитыми и трех ранеными».