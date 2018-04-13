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В ЛНР пресекли прорыв украинских диверсантов
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В ЛНР пресекли прорыв украинских диверсантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в Донбассе, сообщил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Отмечается, что в пятницу, 13 апреля, в 11.50 мск под прикрытием огня с применением минометов и стрелкового оружия «противник предпринял попытку прорыва в районе населенного пункта Желобок силами диверсионно-разведывательной группы численностью до семи человек», передает «Луганский информационный центр».
Также Андрей Марочко сообщил, что пытаясь осуществить прорыв диверсанты понесли «потери до двух военнослужащих убитыми и трех ранеными».
Ранее руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко сообщила, что Киев готовит диверсантов для ликвидации глав непризнанных республик Донбасса.
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