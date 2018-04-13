Британец купил машину по цене ж/д билета 

Британец решил сэкономить на железнодорожном билете, купив автомобиль, и ему это удалось, сообщает Metro.
Недавно 27-летний уроженец Бристоля Том Черч захотел навестить своего друга в Лондоне, однако в поисках билета на поезд обнаружил, что лишь на поездку в один конец будет вынужден потратить не менее 218 фунтов стерлингов, то есть чуть более 19 тысяч рублей.
Британец решил рассмотреть другие способы передвижения и наткнулся на объявление о продаже Honda Civic 1997 года выпуска в хорошем состоянии и с низким объемом двигателя, что, согласно законам Великобритании, позволяет платить минимальный налог на транспорт. При этом цена на автомобиль равнялась лишь 206 фунтам, включая страховку.
Черч решил, что выгода очевидна, ведь он сможет съездить в Лондон и обратно, а также оставить машину себе. Молодой человек купил подержанный автомобиль и намеревается продать его после поездки за 200 фунтов.