Британец купил машину по цене ж/д билета

Британец решил сэкономить на железнодорожном билете, купив автомобиль, и ему это удалось, сообщает Metro.

Недавно 27-летний уроженец Бристоля Том Черч захотел навестить своего друга в Лондоне, однако в поисках билета на поезд обнаружил, что лишь на поездку в один конец будет вынужден потратить не менее 218 фунтов стерлингов, то есть чуть более 19 тысяч рублей.

Британец решил рассмотреть другие способы передвижения и наткнулся на объявление о продаже Honda Civic 1997 года выпуска в хорошем состоянии и с низким объемом двигателя, что, согласно законам Великобритании , позволяет платить минимальный налог на транспорт. При этом цена на автомобиль равнялась лишь 206 фунтам, включая страховку.

Черч решил, что выгода очевидна, ведь он сможет съездить в Лондон и обратно, а также оставить машину себе. Молодой человек купил подержанный автомобиль и намеревается продать его после поездки за 200 фунтов.