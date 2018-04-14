Россию предупреждали об ударе

ТАСС. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли , заявила о том, что ее страна заранее предупредила российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, нанесенных в ночь на субботу. Она отметила, что Франция в Сирии «не ищет конфронтации и отвергает всякую логику военной эскалации», сообщает

«Поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», — сказала она.

По словам главы оборонного ведомства, французские многоцелевые фрегаты были развернуты в Средиземном море вместе с кораблями поддержки.

«Одновременно в начале ночи самолеты ВВС Франции отправились в рейд с целого ряда баз на территории страны в сторону побережья Сирии», — сказала министр, отметив, что операция прошла «в тесной координации с американским союзником Франции.

Парли подчеркнула, что удары был нанесены по объектам, которые „использовались для разработки и производства веществ, применявшихся для убийства сирийских женщин, мужчин и детей“. В ближайшие часы будет обнародована информация о точных результатах операции.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.