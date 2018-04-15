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В Черногории стартовали выборы президента
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В Черногории стартовали выборы президента 

BFM.RU 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Граждане Черногории сегодня выбирают президента страны. Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск), сообщает ТАСС. За процессом голосования будут вести наблюдение свыше 1 тыс. наблюдателей, в том числе от ОБСЕ.
На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Фаворитом среди них считается бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович. В случае победы он станет главой государства в седьмой раз.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. В случае, если никто из семи кандидатов не наберет больше половины голосов, через две недели, 29 апреля, будет назначен второй тур выборов.
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