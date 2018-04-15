В Черногории стартовали выборы президента

Граждане Черногории сегодня выбирают президента страны. Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск), сообщает ТАСС . За процессом голосования будут вести наблюдение свыше 1 тыс. наблюдателей, в том числе от ОБСЕ

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Фаворитом среди них считается бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович. В случае победы он станет главой государства в седьмой раз.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. В случае, если никто из семи кандидатов не наберет больше половины голосов, через две недели, 29 апреля, будет назначен второй тур выборов.