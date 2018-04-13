Воздушное пространство над Кипром закрыли из-за возможного удара США по Сирии

Воздушное пространство над морским районом Средиземного моря, прилегающим к авиабазе Акротири ВВС Великобритании , закрыто из-за предстоящего «увеличения военной активности», следует из данных международного извещения для авиационного персонала (NOTAM).

Как говорится в извещении, до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра , объявлен опасным для полетов гражданской авиации, передает «Интерфакс»

В частности, не рекомендуется летать в этом районе на высоте ниже 9 тыс. 150 метров. Сделано это из-за ожидания Британией воздушного удара коалиции, возглавляемой США , по Сирии

Напомним, в четверг западные СМИ назвали восемь потенциальных целей для удара США по Сирии.