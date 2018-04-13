У Трампа нашли внебрачного ребенка

У Трампа обнаружили внебрачного ребенка

Бывший привратник нью-йоркского здания, принадлежащего президенту США Дональду Трампу , заявил, что у главы государства есть внебрачный ребенок от наемной работницы. Об этом сообщает New York Post.

По данным газеты, издание National Enquirer заплатило бывшему привратнику Дино Саджудину 30 тысяч долларов за право опубликовать его рассказ о связи Трампа с сотрудницей.

Мужчина утверждает, что Трамп встречался с этой женщиной в небоскребе Трамп-уорлд-тауэр, расположенном рядом с объектами ООН

При этом сама женщина информацию о ребенка от Трампа опровергла и назвала ее «враньем».

В основной компании Трампа The Trump Organization заявления Саджудина назвали «полностью ложными».

National Enquirer в итоге не стал публиковать рассказ Саджудина, объяснив, что история «не имела подтверждений».