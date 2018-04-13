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США теряют «союзников» по налету на Сирию
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США постепенно теряют «союзников» по налету на Сирию 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Тереза Мэй должна работать вместе с коллегами из США и Франции, чтобы выработать совместный ответ по сирийскому вопросу. К такому решению пришел британский кабинет министров в ходе экстренного заседания.
Встреча прошла за закрытыми дверями, детали обсуждения не сообщаются. Кроме того, пока неизвестны никакие конкретные или возможные меры.
Ранее Тереза Мэй заявляла, что правительство может принять решение об ударе по Сирии и без одобрения парламента, сообщает "Россия 24".
А премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна не примет участия в операции в Сирии, но готова помочь союзникам с логистикой. Джентилони также выступил за мирное решение кризиса. По его словам, существует два варианта: переговоры сторон и вмешательство ООН.
Лидер крупнейшей политической коалиции Маттео Сальвини заявил, что решение сирийской проблемы без России невозможно: "Что касается кризиса в Сирии, мы верны НАТО и решительно выступаем против любых односторонних действий. Мы убеждены, что даже в рамках нынешнего международного сценария лучший путь к урегулированию кризиса — это сближение России и атлантического альянса благодаря усилиям Италии. Мы направляли этот процесс в прошлом и готовы взять на себя эту роль и теперь".
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