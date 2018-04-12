Помпео анонсировал расширение санкций против РФ 

Кандидат на пост Госсекретаря США Майк Помпео заявил, что Вашингтону предстоит еще немало работы по расширению антироссийских санкций. Об этом Помпео, ранее взглавлявший ЦРУ, заявил во время слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост главы Госдепа, в комитете по международным делам Сената Конгресса США, передает РБК.
«Еще предстоит проделать больше работы по CAATSA», — сказал Помпео.
По его мнению, президент России Владимир Путин «еще не воспринял в достаточной степени сигнал» Вашингтона.
Помпео также пообещал покончить с мягкой политикой США в отношении России.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Согласно процедуре, Помпео должен получить одобрение комитета по международным делам Сената Конгресса США, а потом большинства сенаторов.