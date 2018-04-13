Дружба России и Китая на экранах страны

Весеннее солнце принесло тепло, но в кинотеатрах Китая встречают целый ледяной вихрь из России : 5 апреля на экраны выйдет российский мультипликационный фильм, в создании которого принял участие Китай — это «Снежная королева-3: Огонь и лед». По данным российского новостного агентства «Спутник» (Sputnik), за четыре дня показа вплоть до восьмого числа в кассах было продано билетов на сумму 43 миллиона юаней, что позволило мультфильму занять второе место по уровню кассовых сборов в Китае среди российских фильмов. В этот же период в Китае широкую популярность приобрел фильм о спорте «Лед», экранизация которого основана на реальной биографии бывшей российской чемпионки по фигурному катанию.

Кинотелевизионная продукция — важное средство культурной коммуникации. По мере углубления и развития китайско-российских отношений ускорилось двустороннее сотрудничество в области кино и телевидения. Открытие кинофестивалей, заимствование продукции, совместное производство кино и сериалов, а также сотрудничество в других формах становится все более тесным, а экраны телевизоров стали важным окном для взаимопонимания народов двух стран.

Близкие отношения народов, постоянное взаимодействие

Народы России и Китая связывают очень тесные отношения, немало китайских зрителей отлично знакомы с такой классикой кинематографа, как «А зори здесь тихие…», « Москва слезам не верит», «Война и мир» и др. В 2013 году на китайские экраны вышел фильм режиссера Федора Бондарчука о войне «Сталинград», который вновь устремил взгляд публики в сторону продукции российской кино— и телеиндустрии. Вышедшие после этого на экраны фильмы «Экипаж» и «Он — дракон» еще больше раскрыли потенциал российского кино на китайском рынке.

Премьера фильма «Сталинград» в Волгограде

Российское кино непрерывно осваивает китайский рынок. Вместе с тем, постепенно растет горячий интерес к России китайских кино— и телевизионных команд. Многие съемочные группы размещают свои площадки в России, для некоторой из кино— и телепродукции источником материала и вдохновения является Россия, в китайских фильмах и телевизионных программах постоянно всплывают элементы российской культуры.

В этом году на экраны выходит телесериал «Операция „Москва“, поставленный на реальных событиях, в котором рассказывается история расследования преступления китайскими полицейскими в Москве. Ритм телесериала постоянно держит зрителя в напряжении, заставляя его с нетерпением ждать новых серий. В Москве съемки сериала длились три месяца.

Янь Лун — режиссер и продюсер, помогал в процессе съемок сериала „Операция „Москва“ в России и сыграл в нем роль. В интервью нашим корреспондентам он рассказал, что в ходе съемок российская сторона оказала сильную поддержку, показав свое мастерство при создании важных сцен в России, обеспечивала съемочную группу реквизитами, а также специалистами, обеспечивающими безопасность стрелкового оружия. После выхода телесериала на экраны он получил огромную славу и признание, сыграв важную роль в сотрудничестве российского и китайского кино и телевидения и в появлении немалого количества совместных проектов.

“Сотрудничеству Китая и России в области кино и телевидения способствуют подходящее время, удобное расположение и сплоченность людей, сильная поддержка правительств двух стран и обоюдный интерес российских и китайских зрителей. Китайский рынок кино и телевидения в настоящее время нуждается в такого рода „экзотике“ из России. Россия также является хорошим выбором для выхода высококачественной кино— и телевизионной продукции из Китая», — считает Янь Лун.

Расширение каналов, увеличение сферы сотрудничества

2016 и 2017 годах стали годами СМИ и коммуникаций между Россией и Китаем. В рамках сотрудничества СМИ-корпорации обеих стран приложили совместные усилия на телеэкранах, площадках интернет и на больших экранах для расширения сферы кино— и телевизионной продукции.

SPB TV является самым крупным в России поставщиком услуг интернет и телевидения, деятельность которого охватывает, главным образом, интернет-телевидение, мобильное телевидение и другие средства массовой информации. В настоящее время SPB TV на своей онлайн-платформе и в мобильных приложениях под эгидой инициативы «Один пояс, один путь» транслирует 17 китайских телеканалов, содержание которых включает в себя такие аспекты, как китайская культура, кунг-фу, история, общественная жизнь и др. В прошлом году SPB TV получил права на прокат документальных фильмов Центрального телевидения Китая, а транслируемый им документальный фильм «История о Брюс Ли» очень понравился российским зрителям.

Фигурка Брюса Ли из боевика «Выход Дракона»

После нескольких лет работы SPB TV резюмировал модель взаимовыгодного сотрудничества: спутник телевизионной станции передает сигнал телевидения Китая, расширяя мировое влияние китайских ТВ-программ; вместе с тем, прибыль, получаемая за счет видеорекламы, делится пропорционально между китайскими компаниями, так достигается определенный экономический эффект.

Главный исполнительный директор SPB TV Кирилл Филиппов рассказал в своем интервью нашему корреспонденту о том, что с начала года СМИ и коммуникаций между Россией и Китаем сотрудничество между странами в области кино и телевидения постоянно расширяется и изменяется, непрерывно ведутся диалоги на всех уровнях, появляются разнообразные качественные совместные проекты. Тесное сотрудничество с китайскими партнерами по этим проектам позволило понять, как лучше разобраться во вкусах китайских зрителей.

Директор SPB TV по внешним связям Денис Перепелицын высказал свое мнение: «В настоящее время китайские программы смотрят не только китайцы, живущие в России, но и множество российских зрителей и зрителей из других европейских стран, все надеются через разнообразные ТВ-программы соприкоснуться с богатством подходов, посмотреть на мир с разных точек зрения».

Помимо кинофильмов, сериалов и новостных программ мультипликационные фильмы также стали объектом пристального интереса российских СМИ. Российская медиакорпорация «Цифровое телевидение» недавно опубликовала информацию о продаже нескольким китайским крупномасштабным интернет-видеоплатформам прав на трансляцию по телевидению десять российских мультипликационных сериалов. Общее количество просмотров на этих платформах превышает один миллиард человек ежемесячно.

Совместные съемки фильмов, углубление взаимодействия на всех уровнях

«Больше всего я люблю смотреть китайские фильмы о кунг-фу, в особенности я люблю Джеки Чана. По слухам, он снимается в фильме «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски», я обязательно создам ему рекламу, когда этот фильм выйдет на экраны» — говорит Роман, студент Орловского института культурологии и фанат кунг-фу. Фильм, о котором он говорил, это первая совместная работа России и Китая в области блокбастеров в стиле фэнтези, он снят при сотрудничестве Корпорации российского кино, Чайна Филм Груп и других компаний. Сюжет объединяет в себе элементы истории двух стран, и хотя он еще не вышел на экраны, немало кинофанатов уже возлагают на него большие надежды.

В течение последних лет совместно снятые российско-китайские фильмы постепенно изменились к лучшему, достигнув немалого прогресса как по количеству, так и по качеству, перейдя от простого привлечения авторских прав до совместного написания сценариев и совместной съемки. Обычная модель двусторонней съемки представлена совместным финансированием, совместной съемкой и совместной демонстрацией. Кино и телепродукция, появившаяся в рамках такой модели, проще адаптируется к новой среде.

Совместная российско-китайская комедия «Как я стал русским» — это пример столкновения и синтеза культур. Этот кинофильм стал переложением одноименного российского телесериала, недавно его съемки завершились в Москве. В одноименном телесериале рассказывается трагикомичная история американского журналиста, приехавшего в Россию. Чтобы еще больше увлечь китайских зрителей, в кинофильм введены элементы китайской культуры, а главным героем стал китайский молодой человек, полюбивший девушку из Москвы.

По мнению специалистов отрасли, индустрия российско-китайского кино и телевидения использует взаимодополняющие преимущества, надежные российские кино— и телевизионные технологии и большое количество специалистов, а в Китае достаточно средств и большой зрительский рынок, поэтому двустороннее сотрудничество имеет неограниченный потенциал. По мнению Янь Лун, профессиональные качества российских актеров безупречны, и очень хотелось бы, чтобы они приняли участие в фильме, созданном в Китае, это обеспечит возможности для совместных кино— и телесъемок.

По сообщениям российских СМИ, совместный российско-китайский фильм «Синий поезд» и мультипликационный фильм «Крош и панда» находятся в процессе создания, но зрителей ждет еще больше совместных шедевров.