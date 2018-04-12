Ещё
СМИ сообщили о результатах анализов на хлор в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о положительных результатах анализов на хлор в сирийской Думе 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
Американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума с положительным результатом на "хлор и нервно-паралитическое вещество", сообщает телеканал MSNBC NEWS.
"США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии, которая произошла в прошлые выходные. Эти образцы, по словам американских чиновников, показали положительный результат на химические элементы, такие как хлор, большинство содержат хлор, но есть некоторые, которые оказались положительными на нервно-паралитическое вещество", — сообщила в эфире корреспондент телеканала.
Она добавила, что полученные образцы "не показывают точно, был ли это зарин". По словам корреспондента, "американские чиновники сейчас достаточно уверены, что фактически за этой атакой стоит сирийский режим".
Вместе с тем экспертная миссия ОЗХО еще не прибыла в Сирию для проведения расследования предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Как сообщил в четверг официальный представитель организации, миссия ОЗХО находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля.
Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил, что первая группа экспертов организации находится в Бейруте, им уже были выданы сирийские визы. Прибытие в ливанскую столицу второй группы ожидается в пятницу. Власти Сирии готовы выдать визы экспертам на границе.
В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
РИА Новости: последние новости
Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии Войска России в Приднестровье представляют угрозу, заявил украинский посол Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
Комментарии6  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники258
США положили глаз на Северный морской путь239
Суд изменил приговор Улюкаеву198
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии189
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии56
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение