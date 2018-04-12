Меркель определилась с атакой по Сирии

Германия не примет участия в атаке Запада на Сирию, если таковая состоится. Об этом, как сообщает RT, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее СМИ сообщали, что от участия в возможной операции в Сирии может отказаться Великобритания, так как применение химического оружия пока имеет мало доказательств.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада и пообещал «мощный ответ» в течение 24-48 часов.
Между тем накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США по-прежнему «оценивают» доказательства химатаки, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер все еще не принял окончательное решение о проведении военной операции.
Сегодня Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что никогда не называл точных сроков атаки на Сирию, и подчеркнул, что она может «случиться скоро или совсем не скоро».