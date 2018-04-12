Меркель определилась с атакой по Сирии

Германия отказалась от удара по Сирии

Германия не примет участия в атаке Запада на Сирию , если таковая состоится. Об этом, как сообщает RT, заявила канцлер Германии Ангела Меркель

Ранее СМИ сообщали, что от участия в возможной операции в Сирии может отказаться Великобритания , так как применение химического оружия пока имеет мало доказательств.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада и пообещал «мощный ответ» в течение 24-48 часов.

Сегодня Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что никогда не называл точных сроков атаки на Сирию, и подчеркнул, что она может «случиться скоро или совсем не скоро».