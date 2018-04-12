«Правый сектор» готов пойти на Крым с американским оружием 

Запрещенный в России «Правый сектор» хотел бы использовать американское оружие для «уничтожения врагов Украины» в Донбассе и «желательно» в Крыму. Об этом «Национальной службе новостей» заявил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.
По его словам, оружие, которым украинцев предложил снабжать экс-глава ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, будет, безусловно, принято «Правым сектором», который использует его против «оккупационных» войск ДНР и ЛНР.
«А еще желательно даже и в Крыму», — подчеркнул он.
Ранее Майк Помпео заявил, что с «мягкой политикой» в отношении России «покончено», а также о том, что США могут вооружить «смелых молодых людей», которые «сопротивляются российскому экспансионизму» на Украине и в Грузии.
Между тем накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что в данный момент отношения России и США «хуже, чем когда-либо», не исключая времен холодной войны, однако «у этого нет оснований», так как Россия и США нуждаются друг в друге. В связи с этим американский лидер предложил России прекратить гонку вооружений.