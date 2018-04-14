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Мэй и Макрон провели переговоры по Сирии
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Мэй и Макрон провели переговоры по ситуации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии, стороны договорились продолжить работу по "международному ответу", говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Премьер-министр этим вечером поговорила с французским президентом Эммануэлем Макроном об ужасной атаке в сирийской Думе в субботу. Они договорились продолжить совместную работу над международным ответом", — отмечается в заявлении представителя правительства Британии.
В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
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