Макрон и Меркель обсудили Сирию 

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире и предполагаемые химические атаки в Сирии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
"Лидеры обсудили международную ситуацию, их взаимную обеспокоенность в связи с недопустимыми атаками в Сирии, которые произошли 7 апреля, и угрозы, которые несут эти новые нарушения запрета на химоружие", — заявили в пресс-службе.
При этом Макрон и Меркель "выразили сожаление в том, что резолюции СБ ООН по химоружию не соблюдаются".
Также лидеры "условились оставаться в плотном контакте по этому вопросу".
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии.
Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.