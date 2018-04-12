Макрон и Меркель обсудили Сирию

"Лидеры обсудили международную ситуацию, их взаимную обеспокоенность в связи с недопустимыми атаками в Сирии, которые произошли 7 апреля, и угрозы, которые несут эти новые нарушения запрета на химоружие", — заявили в пресс-службе.

При этом Макрон и Меркель "выразили сожаление в том, что резолюции СБ ООН по химоружию не соблюдаются".

Также лидеры "условились оставаться в плотном контакте по этому вопросу".