Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал Порошенко на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Он добавил, что "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны".