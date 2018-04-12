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Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
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Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
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"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал Порошенко на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.
Он добавил, что "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны".
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