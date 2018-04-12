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Австралия обратилась к РФ по Сирии
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Премьер Австралии призвал РФ повлиять на власти Сирии для расследования событий в Думе 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Oded Balilty
Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл призвал Россию оказать влияние на руководство Сирии для расследования данных о применении химического оружия в городе Дума под Дамаском.
Беседуя в четверг с журналистами радиостанции Triple M, глава правительства сказал: "Мы, как и другие страны, пытались добиться осуждения Советом Безопасности ООН применения химоружия [в Сирии] и проведения расследования, но Россия использовала свое право вето. Сирийский режим, безусловно, пользуется поддержкой России, и мы призываем Россию использовать свое огромное влияние на Сирию, чтобы гарантировать проведение расследования и передачу виновных в руки правосудия".
"Применение химоружия в Сирии или на скамейке парка в английском Солсбери является вопиющим нарушением международного права и оскорблением человечества", — добавил глава австралийского правительства.
В среду министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила, что ее страна поддержит возможный военный удар США по Сирии.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. В среду Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
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