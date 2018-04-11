Ещё
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Скрипаль отказалась от помощи России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки России. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом.
>> Скотленд-ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль
«Я нахожусь в контакте с друзьями и семьей, и мне передали контакты в посольстве России, где мне любезно предложили любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам. Если я передумаю, я знаю, к кому обращаться», — сказала Юлия.
Дочь Сергея Скрипаля также поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но попросила ее не навещать их с отцом и не пытаться с ними связаться.
«Ее мнения и утверждения не совпадают с нашими», — подчеркнула Скрипаль.
Комментарии70
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии198
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»82
Взлетевшая нефть воскресила рубль32
Киев потребовал от Москвы уступок по газу143
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии117
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение