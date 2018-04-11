Юлия Скрипаль отказалась от помощи России 

Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки России. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом.
«Я нахожусь в контакте с друзьями и семьей, и мне передали контакты в посольстве России, где мне любезно предложили любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам. Если я передумаю, я знаю, к кому обращаться», — сказала Юлия.
Дочь Сергея Скрипаля также поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но попросила ее не навещать их с отцом и не пытаться с ними связаться.
«Ее мнения и утверждения не совпадают с нашими», — подчеркнула Скрипаль.