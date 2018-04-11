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Алиев победил на выборах президента Азербайджана
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Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента Азербайджана. Согласно предварительным данным ЦИК, он набирает 86,09% голосов.
"С большим отрывом лидирует Ильхам Алиев. Он набрал 86,09% голосов", — сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Борьбу за главный государственный пост в стране 11 апреля вели восемь претендентов, в том числе действующий президент — Ильхам Алиев, кандидатура которого выдвинута руководимой им правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). По данным экзитполов, он заручился поддержкой более 80% проголосовавших. На предыдущих выборах в октябре 2013 года за него проголосовало 84,54% избирателей.
Среди его соперников пять лидеров других партий — Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Гудрат Гасангулиев (Единый народный фронт Азербайджана), Фарадж Гулиев (Движение национального возрождения), Хафиз Гаджиев (Современный Мусават), Джалал Мамедов (Демократическая партия), а также Рази Нуруллаев, выдвинутый Инициативной группой фронтистов и Захид Орудж, баллотирующийся в порядке самовыдвижения.
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