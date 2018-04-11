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Скотленд-ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль
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Скотленд-ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Скотленд-Ярд опубликовал новое заявление от имени Юлии Скрипаль, отравленной 4 марта вместе с отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, в Солсбери.
Юлия сообщает, что выписалась из клиники в Солсбери 9 апреля, но до сих пор полностью не оправилась от воздействия примененного против нее нервно-паралитического вещества. Сергей Скрипаль остается в больнице и «по-прежнему серьезно болен».
По словам Юлии, в ее распоряжении несколько «специально обученных» офицеров, которые заботятся о ней и держат ее в курсе проводимого расследования. Она находится в контакте со своими родными и друзьями и знает о любезном предложении о помощи от российского посольства, но в данный момент не готова его принять.
«Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя лучше, но я пока не чувствую в себе сил, чтобы дать полноценное интервью СМИ, и надеюсь сделать это в будущем. А пока я хочу подчеркнуть, что никто не может говорить от моего имени или от имени моего отца», — говорится в обращении.
Юлия Скрипаль также поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но попросила ее не навещать их с отцом и не пытаться с ними связаться.
«Ее мнения и утверждения не совпадают с нашими», — подчеркнула Скрипаль.
Юлия попросила «понимания и терпения» у СМИ, пока она пытается «примириться» с нынешней ситуацией.
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