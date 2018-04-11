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ОЗХО проведет заседание по Сирии
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ОЗХО проведет заседание по Сирии 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: © Sputnik
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник, 16 апреля, проведет в штаб-квартире в Гааге заседание по Сирии.
Согласно опубликованным организацией документам, участники встречи будут обсуждать "предполагаемое использование химоружия в Сирийской Арабской Республике", мероприятие начнется в 10.00 (11.00 мск) и продлится до вечера.
Как сообщил РИА Новости представитель российской делегации при ОЗХО, вечером, предположительно, состоится пресс-конференция для российской прессы. В само здание штаб-квартиры организации журналистов не пускают, встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
В субботу по инициативе России для обсуждения ракетных ударов было созвано заседание Совета Безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.
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