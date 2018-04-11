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Ляшко захотел вернуть Украине ядерное оружие
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Ляшко призвал вернуть Украине ядерное оружие 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко призвал "исправить ошибку", из-за которой был ликвидирован ядерный арсенал страны.
"Наконец нашелся хоть один сознательный в нынешней власти: секретарь СНБО Турчинов признал, что ядерное разоружения Украины было ошибкой. Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями", — написал он в Facebook.
При этом у Киева есть все возможности для того, чтобы осуществить этот шаг, нужна только политическая воля, утверждает Ляшко.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью украинскому интернет-изданию "Гордон" заявил, что ядерное разоружение Украины было "исторической ошибкой".
После распада Советского Союза Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором оно было ликвидировано, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Комментарии23  Ещё 4 источника 
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