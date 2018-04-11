Ляшко призвал вернуть Украине ядерное оружие

"Наконец нашелся хоть один сознательный в нынешней власти: секретарь СНБО Турчинов признал, что ядерное разоружения Украины было ошибкой. Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями", — написал он в Facebook.

При этом у Киева есть все возможности для того, чтобы осуществить этот шаг, нужна только политическая воля, утверждает Ляшко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью украинскому интернет-изданию "Гордон" заявил, что ядерное разоружение Украины было "исторической ошибкой".