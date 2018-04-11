Ещё
Ляшко призвал вернуть Украине ядерное оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ляшко призвал вернуть Украине ядерное оружие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко призвал "исправить ошибку", из-за которой был ликвидирован ядерный арсенал страны.
"Наконец нашелся хоть один сознательный в нынешней власти: секретарь СНБО Турчинов признал, что ядерное разоружения Украины было ошибкой. Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями", — написал он в Facebook.
При этом у Киева есть все возможности для того, чтобы осуществить этот шаг, нужна только политическая воля, утверждает Ляшко.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью украинскому интернет-изданию "Гордон" заявил, что ядерное разоружение Украины было "исторической ошибкой".
После распада Советского Союза Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором оно было ликвидировано, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
РИА Новости: последние новости
Около четырех тысяч человек покинули за день сирийский город Дума Италия не собирается участвовать в боевых действиях в Сирии Боевики обстреляли демонстрантов в сирийской Думе, четверо погибли
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Мэй готова ударить по Сирии144
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Киев потребовал от Москвы уступок по газу84
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу179
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение