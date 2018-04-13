СМИ: президент Эквадора поставил ультиматум бандитам, похитившим журналистов

Президент Перу Ленин Морено поставил ультиматум похитителям сотрудников СМИ для того, чтобы преступники представили доказательства, что захваченные в конце марта 2 репортера газеты El Comercio и их водитель живы. На это глава государства дал бандитам 12 часов, сообщило в пятницу агентство EFE.

Президент Эквадора заявил, что по истечении срока действия ультиматума будут предприняты силовые меры в отношении предполагаемых похитителей. "Довольно", — заявил Морено в эквадорской столице, говоря о ситуации с похищенными, после досрочного возвращения из Перу. Глава государства обещал также, что попросит президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса , чтобы он также предпринял жесткие меры в отношении похитителей.

Морено решил в четверг покинуть столицу Перу Лиму , где должен был принять участие в Саммите Америк, после появления в прессе сообщений об убийстве похищенных на границе с Колумбией журналистов. Он принял решение срочно вернуться на родину буквально спустя несколько часов после прибытия на форум.

27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием недалеко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части страны.

20 марта там же при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине дороги погибли трое эквадорских военных. Расследование случившегося продолжается; по одной из версий, ЧП стало результатом деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков, чтобы сделать официальное заявление по поводу громкого дела, которое потрясло южноамериканскую республику.