Трамп издевался над главой Пентагона 

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме пишет о конфликтах президента США Дональда Трампа с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом при подготовке авиаударов по территории Сирии.
По версии газеты, они возникли из-за того, что Мэттис не был согласен с позицией Трампа и выступал за более выдержанную линию поведения в отношениях с Россией, чтобы избежать нарастания конфронтации с ней.
По данным источников, Белый дом уделял сирийским вопросам по 20 часов в сутки. Американсий президент в ходе подготовки авиаударов по Сирии издевался над задержками и оказывал давление на Мэттиса, настаивая на более развернутом военном ответе на действия президента Сирии Башара Асада.