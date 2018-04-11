Киев угодливо поддакнул Трампу 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал президента США Дональда Трампа, призвавшего Россию готовиться к неизбежному удару американских ракет по Сирии.
Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.
«Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо говорить с Россией», — выразил свое восхищение Климкин в Twitter.
Следующее, более миролюбивое сообщение Трампа, в котором он предложил России остановить гонку вооружений, Климкин ретвитить не стал.