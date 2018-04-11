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Киев угодливо поддакнул Трампу
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Киев угодливо поддакнул Трампу 

Рамблер 4 часа назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал президента США Дональда Трампа, призвавшего Россию готовиться к неизбежному удару американских ракет по Сирии.
«Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо говорить с Россией», — выразил свое восхищение Климкин в Twitter.
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Следующее, более миролюбивое сообщение Трампа, в котором он предложил России остановить гонку вооружений, Климкин ретвитить не стал.
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