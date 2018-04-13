Названы возможные цели США в Сирии

СМИ обозначили возможные цели США в Сирии

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. Их назвал американский телеканал CNBC со ссылкой на информированный источник, передает «Интерфакс» . Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химоружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.