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Названы возможные цели США в Сирии
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СМИ обозначили возможные цели США в Сирии 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Reuters
США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. Их назвал американский телеканал CNBC со ссылкой на информированный источник, передает «Интерфакс». Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химоружия.
Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.
США еще не приняли решения по удару по Сирии. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в четверг должны были еще раз обсудить этот вопрос в Белом доме с Дональдом Трампом.
Накануне президент США посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии в ответ на возможное применение химоружия в сирийском города Дума. В среду зону у сирийского побережья объявили опасной для полетов авиалайнеров.
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