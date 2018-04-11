Названо местонахождение Юлии Скрипаль

Дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлию переместили в «безопасное место», сообщает Sun со ссылкой на собственные источники.
По информации британского таблоида, в настоящее время выписанная из больницы Юлия Скрипаль находится на военной базе, где за ней продолжают наблюдать медики, так как они опасаются, что нервно-паралитическое вещество все еще может «проявить себя».
Дочь бывшего полковника ГРУ была выписана из больницы 9 апреля.
Ранее посольство России в Великобритании обратилось к властям Соединенного Королевства с требованием предоставить доступ к Юлии Скрипаль. По словам представителя посольства, дипломаты хотят убедиться, что у гражданки России все хорошо.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.