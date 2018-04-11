Названо местонахождение Юлии Скрипаль

Юлию Скрипаль увезли на военную базу

Дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлию переместили в «безопасное место», сообщает Sun со ссылкой на собственные источники.

По информации британского таблоида, в настоящее время выписанная из больницы Юлия Скрипаль находится на военной базе, где за ней продолжают наблюдать медики, так как они опасаются, что нервно-паралитическое вещество все еще может «проявить себя».

Дочь бывшего полковника ГРУ была выписана из больницы 9 апреля.

Ранее посольство России Великобритании обратилось к властям Соединенного Королевства с требованием предоставить доступ к Юлии Скрипаль. По словам представителя посольства, дипломаты хотят убедиться, что у гражданки России все хорошо.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.