Ещё
Полицейский заболел и стал проституткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский полицейский ушел на больничный и стал проституткой 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
В британском графстве Сассекс полицейского уволили за занятие проституцией во время больничного. Об этом сообщает The Telegraph.
Такое решение было принято на дисциплинарном слушании по делу Ричарда Холдера (Richard Holder), который обвинялся в грубом нарушении служебных обязанностей.
Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещал объявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов под псевдонимом «сладкие ощущения». Судя по объявлению, он принимал клиентов у себя дома в то время, когда официально он был на больничном.
Представитель Холдера заявил, что провинившийся полицейский раскаивается в содеянном и добровольно уходит в отставку.
Это не первый случай в сассекской полиции, когда сотрудника обвиняют в неподобающем поведении. В конце 2016 года другой полицейский из был уволен за рекламу своих секс-услуг в интернете. Он также был в это время на больничном.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления610
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей61
Небо над Сирией опустело342
Британия отказалась бомбить Сирию50
Россия откажется от украинских двигателей6
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение