Дружбу России и Китая предсказала Библия
Евангелист Герберт Армстронг еще в 1962 году предсказал партнерство России и Китая, основываясь на цитатах из Библии, сообщает Trumpet. В 1960-х проповедник обратил внимание на слова из Откровения Иоанна Богослова о том, что «Ангел» высушил реку Евфрат, «чтобы готов был путь царям от восхода солнечного», то есть восточным царям. 20 лет спустя, объясняя слова из Книги пророка Иезекииля «обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала», Армстронг заявил, что «Гог в земле Магог» — это часть северной Евразии от Балтики до Тихого океана, то есть современные Россия и Китай, «князь Роша» — Россия, «Мешех» — Москва, а «Фувал» — Тобольск.
Зачем литовцам самый северный поселок Европы
NRK рассказал историю семьи из Литвы, приехавшей работать в самый северный поселок Европы. 23-летние Лаурюнас и Жиедуне приехали в норвежский Скарсваг, чтобы потрошить рыбу, так как местной рабочей силы в поселке не нашлось. Молодые люди не считают это работой мечты, но в Литве слишком мало возможностей найти работу, в связи с чем Лаурюнас и Жиедуне полагают, что служба там, где не захотел работать ни один норвежец, может «вывести» их к мечте.
За что наказывают Сирию
США «накажут» Сирию не за якобы имевшую место химатаку, а за восстановление контроля над своей собственной территорией, сообщает местная газета Al-Watan. По мнению автора публикации, успехи Арабской республики в вытеснении террористов лишают страны Запада пространств, которые те намеревались использовать для воплощения собственных планов.
Легализация марихуаны и опасный рыбий жир
Украинские «Вести» рассказали, чего ждать от и.о. министра здравоохранения страны Ульяны Супрун, известной своими противоречивыми рекомендациями. Издание отмечает, что, давая рекомендации, чиновница ориентируется на исследования ученых из США и Европы, поэтому вскоре Супрун может объявить рыбий жир бесполезным, витамин А — опасным для беременных, а марихуану — лекарством от наркозависимости.
В Шведской академии нашли предателя
Муж члена Шведской академии "слил" имена семи нобелевских лауреатов по литературе, сообщает The Local. По информации местного издания, впервые Жан-Клод Арно, муж Катарины Фростенсон, назвал имя победителя до его официального объявления в 1996 году, а затем повторял это в 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.