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В США усомнились в законности удара по Сирии
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В США заявили о противоречии ударов по Сирии международному праву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетные удары по объектам в Сирии, нанесённые США, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции, говорится в заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения Конгресса США и с (по-видимому) небольшими консультациями с Конгрессом", — говорится в заявлении.
"Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия", — отмечают эксперты.
Угрозы Трампа, что операция продолжится, несут риск прямого противостояния с Россией, предупреждают они.
"Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в Конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы", — добавляют они.
Эксперты выражают серьезную обеспокоенность, что эти удары противоречат международному праву.
"Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Эта часть Устава ООН имеет три исключения, ни одна из которых не подпадает под этот случай: Сирия не дала согласия на авиаудары; Совет Безопасности США не санкционировал авиаудары; и Соединенные Штаты не действуют в порядке самообороны", — отмечается в заявлении.
Эксперты призывают администрацию США вернуться к политическому процессу на площадке ООН. Предоставить неопровержимые доказательства использования химоружия сирийским режимом, чтобы мировое сообщество смогло принять решение об операции через ООН, если будет такая необходимость.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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