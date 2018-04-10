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Украина арестовала еще одно российское судно
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Украина арестовала еще одно российское судно 

Рамблер 2 часа назад
Украинская прокуратура арестовала российское судно компании Trans Services Maritime по обвинению в незаконной добыче песка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.
Арестованное судно в данный момент находится в порту города Южный Одесской области.
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Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря. По его словам, песок используется «для незаконного строительства» в районе Керчи.
 Ещё 30 источников 
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